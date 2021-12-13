中山大學畢業班E22和AP108共12位傑出企業家出版《破繭而出的人生》新書，獻給學校作為畢業的感恩獻禮。（柯宗緯翻攝）

E22班代吳俊男(精湛光學董事長)獲得「學習楷模獎」，並代表畢業生上台致詞。（柯宗緯翻攝）

國立中山大學EMBA孕育不少企業家與高階主管，畢業班E22和AP108共12位企業家，將個人與企業迎變應變、蛻變躍進的歷程與智慧，與知識流出版社合作，合著一本新書《破繭而出的人生：12位成功開啟人生之鑰的實踐家》獻給學校，作為畢業的感恩獻禮。

中山EMBA今年正式邁入第24年，南臺灣的產學合作重鎮，今年6月畢業典禮碰到疫情，改為線上舉行，12月12日補辦實體畢業典禮，讓畢業生留下人生中難忘的回憶。

最特別的是，畢業班E22和AP108共12位企業家，合寫新書《破繭而出的人生：12位成功開啟人生之鑰的實踐家》，期許承上啟下、繼往開來，拉高EMBA的格局，幫助更多人夢想成真。

作者之一、E22班代吳俊男表示，這本《破繭而出的人生》，不僅探究作者的經歷與智慧，每篇還邀請一位教授進行對話。這項創舉提高了本書的可讀性與實用性。

中山大學管理學院院長黃三益指出，過去五年EMBA校友已陸續出版《傳承‧承傳》、《平凡的力量》、《築夢的堅持》、《突破逆境，翻轉人生》與《勇氣的力量》等五本書，每一本書出版時都連續數週蟬聯金石堂暢銷書排行榜第一名，引為一股風潮。今年這本記載12位創業家生命故事的好書，一定會帶給大家更多啟示與典範，也是同學們獻給在疫情中遭逢變局之企業的最佳禮物。

中山大學EMBA執行長林豪傑指出，中山EMBA是全台唯一曾連續六年入選英國《金融時報》全球百大EMBA排名的學校，今年更在全國EMBA商管聯盟高峰會競賽中勇奪兩個冠軍。

此外，中山與上海同濟大學合辦的CSEMBA班是全台最獨特的「雙學位EMBA」學程，今年開辦的後EMBA「西灣生生塾」學程更是佳評如潮，將台灣的EMBA教育帶向另一個境界。今年的EMBA正招生中，報名到12月21日下午5點止，歡迎全台各地企業家與高管踴躍報考，成為「中山人，一家人」。

這12位創業家包括：精湛光學董事長吳俊男、彬騰企業董事長吳榮富、輔英科技大學附設醫院主任秘書周上琳、一品國際餐飲董事長蕭文明、鴻越資訊董事長許蕙繹、集智冷凍設備董事長龔偉宗、瑞得林國際董事長陳冠廷、舜倡發董事長特助朱俊德、超捷國際物流-全球物流事業部協理吳佳東、生命說健康管理副總裁吳宗欣、凱士達(K-STAR)董事長莊朝凱、達成通商董事長李益昇等。