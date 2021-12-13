國立台東高商於12月參加「110學年度全國商業類科學生技藝競賽」中勇奪2座金手獎3座優勝獎，其中，文書處理組資料處理科三年乙班楊子慶金手獎全國第3名（保送國立科大）、商業廣告組廣告設計科三年甲班陳矞雯金手獎全國第4名，成績斐然。

楊子慶說，成為選手是他高一以來一直想達成的目標，因為知道全國前三名可以保送國立學校。高二開始接觸Word就有很強烈的學習意願，隨之就考了相關WORD專業級證照，感謝指導師老師陳姿妤在訓練期間也每天關心他的身體及心理狀態，也謝謝班導王素芬老師，很支持及鼓勵往選手的這條路。

而獲得「商業廣告組」金手獎全國第4名的陳矞雯說，一開始選擇當選手其實是有點害怕的，害怕沒辦法扛下這個重責大任，但經過了老師們的支持與鼓勵及教導，也漸漸相信己自己一定做得到。

另外，商業經營科三年甲班呂若瑄「商業簡報組」優勝全國第21名；電子商務科三年甲班林辰勳在「程式設計組」優勝全國第21名；廣設科三年甲班施曉妃在「電腦繪圖組」優勝全國第30名。

校長曹學仁表示，這些選手都是由校內初賽選拔，師生不分晴雨、不論寒暑疫情，經過半年以上的密集訓練，學生跟隨指導老師安排，反覆精熟，再三練習，堅持到最後一刻終於獲得好成績。該校今年度的成績為史上最，佳更甚去年，同時也是花東之冠。