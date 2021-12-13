大陸快遞業龍頭順豐控股旗下子公司順豐同城實業將於14日在香港主板掛牌上市，其發行定價每股16.42港元。不過13日在香港暗盤交易表現並不樂觀，順豐同城股價「破發」跌破發行價，報15.34港元，跌6.5％。從暗盤交易表現來看，14日正式掛牌後股價情況恐不甚樂觀。

新浪財經報導，根據順豐同城公告，將向全球發售約1.31億股股份，其中香港發售股份1311.82萬股，國際發售股份約1.18億股，另有15％超額配股權。

順豐同城於2016年作為順豐集團一個事業部開展同城即時配送服務，隨後於2019年正式作為獨立實體運營並推出順豐同城急送品牌。根據艾瑞諮詢資料，該公司已成為大陸最大的協力廠商即時配送服務平台，截至2021年第一季，按訂單量計，市場份額為11.1％。此外2020年公司的活躍商家數達16.7萬名，活躍客戶數達513.9萬名，活躍騎手達45.9萬名。

2018～2020財年及2021年前5個月，公司的收入分別為人民幣（下同）9.9億元、21.1億元、48.4億元及30.5億元，訂單量分別為7980萬、2.1億、7.6億、5.1億。毛虧損分別為-2.3億元、-3.4億元、-1.9億元及-2766萬元，對應毛虧損率分別為-23.3％、-16％、-3.9％及-0.9％，持續收窄由於每筆訂單的平均履約成本（與騎手有關的勞務外包成本及員工福利費用之和）由15元降至5.9元。成本改善主因規模經濟效應提升、眾包騎手履行的訂單組合量持續增加、訂單結構優化等原因所致。根據招股書，公司第一大股東為順豐，持股36.8％。淘寶也是基石投資者，持股達5.55％。