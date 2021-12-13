有台灣議會之父美譽的林獻堂，今年適逢140周年華誕，也是「台灣議會設置請願運動」、「台灣文化協會」成立100周年，霧峰林家後人，日前於明台高中萊園五桂樓舉辦「台灣民主先驅議會之父，林獻堂140周年華誕紀念文化活動」緬懷其一生功業。

清朝末年，對日本的戰爭中，中國戰敗，簽下馬關條約將台灣割讓給日本，台灣武裝抗日運動群起，但都以失敗告終，1907年林獻堂於日本奈良與梁啟超會面，並於1911年邀梁啟超訪台，促成台灣抗日轉向非武裝對抗路線，林獻堂與有志之士推動「台灣文化協會」、「台灣議會設置請願運動」等，在日據時期，為台灣人爭取平等自由的地位。

在教育文化事業方面，林獻堂先後加入漢學詩社「櫟社」，號召台灣士紳創建台中中學校（今台中一中）、在萊園開辦「夏季學校」、「一新義塾」，創立萊園中學（今明台高中），全心投入台灣文化啟蒙與社會運動，不僅啟迪台灣民智，更為台灣的現代化教育奠定良好基礎。

明台高中董事長林芳媖表示，先祖父林獻堂先生，終其一生為爭取台灣人的權力、尊嚴、推廣教育、保存文化而奮鬥，其創辦的明台高中，不僅是台灣唯一古蹟花園學校，更是延續其精神的重要文化堡壘。

活動內容中，不僅有榮獲全國冠軍的南陽國小管樂隊精彩演奏，還有明台萊園合唱團師生演唱文化協會會歌、台灣議會請願歌、深具萊園特色的梁啟超詩歌吟唱、文化演講、戰鼓迎賓、原住民舞蹈以及文化古蹟參觀之旅等精彩節目。