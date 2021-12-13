經濟部長王美花（第二排右五）、高雄市長陳其邁（第二排中）、高雄市政府青年局局長張以理（第二排右三）、數位時代榮譽發行人何飛鵬（第二排左五）、AIT高雄分處處長禹道瑞（第二排右四）參觀高雄創新館，與高雄參展企業大合影 ，並為高雄新創加油鼓勵。（高市青年局提供）

高雄市長陳其邁（中）、經濟部長王美花（右）、數位時代榮譽發行人何飛鵬（左）於高雄創新館蟲洞內部參觀愛思特研發的智慧生物瓶扇燈，可以為各式植物打造專屬的光源及濕度。（高市青年局提供）

高雄市政府青年局局長張以理(右)親身體驗高雄創新館參展企業艾力賀健康科技研發的平衡訓練模組。（高市青年局提供）

高雄創新館「青年創業論壇」活動，以現場錄製Podcast方式，邀請不同產業的企業代表分享創業秘辛，吸引現場觀眾踴躍參加聆聽。（高市青年局提供）

高雄首次舉辦「Meet Greater South X 5G AIoT Expo 亞灣創新X新創大南方」，11日在高雄展覽館北館圓滿落幕。高市府青年局攜手經發局打造的高雄創新館，共有12家優秀企業參與本次展出，2天展期共吸引總參觀人次逾1.1萬人進場參觀。

展會由高雄市長陳其邁引言開場，對於高雄首次舉辦跨日、大型、多元形式與空間運用的新創大南方展會，表達高度肯定與期許。亞灣為我國最重要的5G AIoT重鎮，也象徵高雄擔任引領大南方產業創新轉型的重任，而青年則是推動城市發展的重要角色。

陳其邁表示，高雄有許多傳統產業面臨數位轉型需求，而新創發展需要企業合作商機，高市府希望在最短的時間內提供最好的場域、資源及方案，鼓勵「創業來高雄」，期望透過資源串接，傳統產業以大帶小扶植新創公司，創新動能協助傳產轉型，打造從高雄開始的創新生態系，一起從南方出發，迎接高雄時代的來臨。

此次青年局共有12家優秀企業參與本次展出，展出內容以青創生活為主軸，涵蓋人工智慧、醫療生技、文創、物聯網、新商業模式等科技生活應用產業。

其中，和木相處為109年度教育部青年發展署U-start原漾創新創業計畫的百萬首獎得主，產品結合台灣原民工藝圖騰與木料循環經濟，近期更開發AR擴增實境體驗，是原住民文創結合科技的創新嘗試。

艾力賀健康科技展出可供體驗互動的遊戲平衡訓練模組，透過遊戲來強化健康體能，能協助專業人員訓練提升民眾及長者的平衡力，目前已與南部多家診所及秀傳醫療體系建立合作。

東林生物將生技專業導入傳統水產養殖、觀賞水族產業，提供物種健康檢測與鑑定、培育新品系種苗，並串聯產業供應鏈需求，致力提升我國養殖業國際競爭力，也代表高雄作為海洋創新產業的生力軍。

除了活潑精彩的企業展示外，青年局也舉辦了「青年創業論壇」，邀請英特芮飛、橋良、愛莉兒生技、和木相處等企業代表，從不同產業別青年創業家觀點，和與會者交流創業秘辛，本場活動也特別規劃錄製成獨立Podcast節目，預計12月27日上架KKBOX、Spotify、Firstory、Apple與Google Podcast等知名平台，民眾可搜尋「聲音噪咖」頻道聆聽。

「網紅青年的創業秘笈」講座活動，邀請高雄在地Youtuber -Willy執行長，分享自己從畢業即負債，一人公司到百人企業的打拼歷程與創業心法，該場次預計12月23日之後將透過影音紀錄上架到Willy執行長的YT頻道（https：／／www.youtube.com／channel／UCCgt-wN9Y1G9Q9vMbT1zvFw），希望鼓勵更多年輕人，勇敢逐夢、改變命運。