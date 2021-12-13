面相可以分析出一個人的財運好壞，不過人的運氣包括先天因果，與後天行為善惡的結果，即使相貌好也需多結善緣，才能迎來富貴人生。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，鼻樑挺拔、下巴豐滿、顴骨平滿、額頭高且飽滿的人擁有富貴命，若能把握良機就能擁有令人羨慕的美好人生。

▍1.鼻樑挺拔

鼻樑挺拔的人做事能力強，樂於幫助別人，同時也能換來好運氣。因為在幫助他人的時候，也能擴展自己的人脈，對將來很有幫助。鼻子被稱為財帛宮，是財庫的代表，鼻相好的人財運自然好，鼻頭色澤光亮沒有痣的人正財運旺盛，適合把精力放在事業上，會有財富方面的收穫。

▍2.下巴豐滿

嘴唇兩側下方為地庫，就是下巴兩邊的位置，地庫豐滿的人財運不俗，如果左地庫長了一顆黑痣，更是發財富貴命，不但收入高，而且很有福氣，有機會享受優質生活。如果是下巴長得圓滿的女性，會很善解人意，非常容易相處，很招身邊人喜歡。下巴圓潤有肉的女人屬享受型面相，有領導才能，受人擁戴，有很強的幫夫運。

▍3.顴骨平滿

顴骨平滿的人做事有魄力，非常的能幹，很有才華，到哪裡都有朋友幫助，人緣特別好，所以運氣超好，事業求財方面機會多多。顴骨平滿的人富有人情味，處處知道替人著想，同時也能獲得他人的幫助，有貴人的扶持，財運上會更順利。

▍4.額頭高且飽滿

如果額頭偏圓潤，沒有明顯的凹陷，比較寬廣，那麼此人在財運方面會比較旺盛，容易遇到一些賺錢的良機，並能把握住，生活可年年有餘，衣食無憂。這種面相的人是非常聰明且有智慧的，頭腦比較靈活，是福氣的象徵，眼界寬闊，很有主見，會做長遠的計畫，靠自己的實力贏取成功人生。

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