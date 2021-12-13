今天在NBA場上湖人以106：94大勝魔術，拿下2連勝，目前戰績15勝13敗排西區第6，本場比賽安東尼戴維斯(Anthony Davis)仍未上場，不過靠老大哥詹姆斯(LeBron James)奠定比賽勝基，而戴維斯本季引起外界議論，他的身體狀況、上場地位都受到質疑，關於此問題湖人教練團在紀錄片中就有討論到。

Lakers: Coaches Admit That Anthony Davis Has Been Worn Out By Shift Lengthshttps://t.co/xnQsNG9IjN — Lakers 24/8 - Lakers248.com (@thelakers248) December 12, 2021

湖人在紀錄片《湖人幕後故事》討論到戴維斯上場時間，總教練佛格(Frank Vogel)向助理教練漢迪(Phil Handy)提問說：「我們更衣室內有無任何關於戴維斯出場時間太久傳言？」後者回答：「沒有，但他在下場時常常會提到自己累了，所以我們告訴他說：『若你不想打滿一整節就舉手，我們會把你換下！』」

戴維斯本季在場上表現、定位都受外界熱議，不少人認為他身體狀況很差、身材也變重，過去能裡能外身手完全消失。而這或許和教練團要他擔任中鋒一職有關，過去幾乎司職大前鋒的他可能沒辦法適應中鋒打法，不夠強硬、易受傷體質成為他的包袱，另外本季除了外傷，他也曾因發燒、腸胃不適等症狀缺席比賽。

至於戴維斯到底有無過勞？來看一下他本季出賽時間，目前他一共打了25場先發，場均上陣35.8分鐘，拿他和其他主力先發比較一下，韋斯布魯克(Russell Westbrook)本季出賽28場先發，平均上場36分鐘，詹姆斯出賽16場先發，平均上場更多達36.8分鐘，要知道月底詹姆斯就要滿37歲了。

Some fascinating behind-the-scenes tidbits from the coaches meeting (prior to the Clippers game) from Backstage Lakers.



-Trevor Ariza still had a limp at that point

-Confirmation the team is waiting on him to fully go small

-AD was getting tired from how long his shifts were pic.twitter.com/QAjl58HKHT — Harrison Faigen (@hmfaigen) December 12, 2021

戴維斯今年28歲，目前上場時間全隊第三多，他後面有荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)，平均上場28.7分鐘，再來是老將安森尼(Carmelo Anthony)，多半擔任替補，但平均上場也有27.8分鐘，由以上數據來看，戴維斯上場時間其實在合理範圍，畢竟他身為球隊主將，有這樣的上場時間算是正常的。