兆豐保險支持綠色運動賽事、推動永續環境，該公司表示，為2021年棲蘭林道越野超級馬拉松賽事提供公共意外責任保險保障等相關保險規劃，以保障林道越野賽事及選手安全，也為協會分擔舉辦活動的隱藏風險。

2021年棲蘭林道越野超級馬拉松於12月11日舉行，兆豐保險董事長梁正德、總經理游建烽與中華民國超級馬拉松運動協會理事長郭豐州一同鳴槍，為賽事拉開序幕。棲蘭森林區屬於雪山山脈，具有豐富的自然生態、稀有動植物與千年神木，中華民國超級馬拉松運動協會選在棲蘭舉辦越野馬拉松，主要是冀望藉由與自然生態的接觸，了解環境的重要性並啟發社會對自然環境的尊重，這與兆豐保險提倡的ESG理念相符合。

兆豐保險提醒民眾，如果參與馬拉松、超級馬拉松、飛行傘、潛水、3000公尺以上登山或職業商演等特殊活動或競賽，這些都不在旅行綜合保險的保障範圍內，建議民眾可以改投保「特定活動綜合保險」，以保障意外傷害、旅行不便及國內急難救助，同時避免保險公司拒賠的窘境。

中華民國超級馬拉松運動協會長期以3R原則（Reduce Reuse Recycle）執行「落實綠色賽事」，以減少賽事產生碳排放量，更與專家研討建立路跑賽事碳足跡調查與計算方式，加上自動計算功能，產出完整的賽事碳足跡數量。而本次棲蘭林道越野賽事落實環境保護，提供可重複使用的環保杯、使用可回收材質製作賽事獎牌，同時也提供選手選擇不領取賽事紀念品，所省的費用全數捐贈予漸凍人協會，迄今已累積捐贈約500萬元，展現為漸凍人而跑的精神。