前台大新聞所教授彭文正因提出確認蔡英文的博士論文不存在之訴，遭台北地方法院法官張詠惠駁回，經二審廢棄發回後仍由張女審理，他對張女提告求償200萬元，台北地院民事庭法官洪文慧13日視訊開庭，「通緝中」的彭視訊參與開庭。彭文正提到，14歲女兒看到網路上蔡英文總統告我的新聞，在電話的另外一端放聲大哭了5分鐘；當我被黃國忠院長、姚念慈法官、林邦樑檢察長和劉承武檢察官聯手發佈通緝13年的時候，94歲高齡的母親幾乎昏厥。

彭文正透過視訊表示，他感謝洪文慧法官准許他在美國加州用視訊開庭，這是他人生一大步也是司法一大步，他也抱怨先前因為無法趕回台灣開庭，但審理他被訴加重誹謗罪的刑事庭法官姚念慈不讓他視訊開庭，將他發布通緝。

彭說一連串的官司都是因為他提出的確認蔡英文博士論文不存在訴訟官司，張詠惠法官沒有好好審理，完全沒有開庭進行法官的闡明義務，也沒有仔細看他們提出的訴書及資料，就直接駁回訴訟，讓他的刑事民事官司多走了許多路。

彭文正感嘆地說，他人在美國卻被跟監，他受到枉法裁判，遭蔡英文總統提告被起訴後，他14歲女兒痛哭失聲，他遭發布通緝，94歲老母親昏厥，他對張詠惠法官提告是希望司法改革，勝訴後他會將錢捐給司改團體。

張詠惠法官的律師表示，該案判決後新聞稿，台北地方法院如何製作發布與她完全無關，彭文正無法舉證證明受侵權行為致損害；庭末法官諭知辯結，訂12月30日下午5點宣判。

開庭結束後，彭文正13日也在臉書PO出陳述內容，因為這個不公平的審判過程，讓我們嚐到了所有論文門相關訴訟的第一敗，也使得我們經歷了媒體放大標題鋪天蓋地的羞辱，也因為這個第一敗，使得後面我們在刑事庭跟其他的民事庭的訴訟過程，多走了非常辛苦的路。因為證據的無法調查，再加上台北地檢署和台北地方法院在程序準備都還沒有完成的情況下，就直接以我無法到庭發佈通緝，造成了我的名譽以及財產上的巨大損失，特別是精神上的折磨。

在過去820個日子以來，我因為找不到這本論文而被告，我鍥而不捨的追蹤，網路上因而出現各種各樣詆毁我的言論甚至死亡的威脅，連我人到了美國都被跟監，我分別在6月和7月連續在美國收到了三通手機被定位和鎖定侵入的警告訊息。

論文門案件的枉法裁判，影響的不只是一個人的人生，更是一家人難以承受之重。大家可能很難想像，我在美國唸書的14歲女兒，剛看到網路上蔡英文總統告我的新聞，在電話的另外一端放聲大哭了5分鐘；當我被黃國忠院長、姚念慈法官、林邦樑檢察長和劉承武檢察官聯手發佈通緝13年的時候，我94歲高齡的母親幾乎昏厥。

「論文不存在確認之訴」的不開庭不審理，對我造成的損失難以估計，但是如果我勝訴，我願意只收取新台幣1450元的賠償，其他賠償金額捐給司法改革的社團。希望大家永遠記得1450這個數字，每次想到這裡，就勉勵自己抗拒政治財團的干預，遠離升官發財的誘惑。

司法改革的第一哩路，就是要讓政治的黑手離開司法，還給認真專業的司法官配得的尊嚴。從此以後，司法人員不必再動輒得咎，不必揣摩上意，不需要逢迎拍馬，也不需要趨利避害，更不需要動不動接長官的關切電話，能抬頭挺胸地找回當年考上司法官時心中的那份悸動。