2頭在新加坡樟宜機場中轉的獅子「逃出」貨櫃，一度引起恐慌，所幸隨後被麻醉槍制伏。負責載運的新航表示，過程中獅子都在貨櫃周圍的安全網內，未對公司運作造成影響。

「海峽時報」（The Straits Times）等星媒報導，2頭在樟宜機場中轉、準備運往海外的獅子昨天從運送牠們的貨櫃逃脫，過一陣子後，獅子被麻醉槍制伏；目前在新加坡萬態保育集團（Mandai Wildlife Group）照顧下，逐步恢復意識中。

負責載運這批獅子的新加坡航空公司聯絡萬態保育集團獸醫及肉食動物護理團隊，協助處理這次的事件。

新航回覆當地媒體詢問時表示，整個過程中，「這些獅子一直都在貨櫃附近設下的安全網內」，也未對公司運作造成影響。

萬態保育集團一名發言人指出，為了將獅子送到集團旗下的動物檢疫設施，必須先對牠們施予鎮定劑。

新航運送的這批獅子共有7頭。目前尚不清楚獅子從哪國抵達新加坡，以及將運往哪一國。

新航表示，事件仍在調查中，但目前最重要的是獅子的健康狀態，為此，新航正與萬態保育集團合作。萬態保育集團擁有新加坡唯一有能力照護大型肉食動物的野生動物設施。

新加坡過去也曾發生動物逃出圍欄的事件，其中包括2005年，新加坡動物園一頭美洲豹從保育員平時丟入餵食肉品的小洞逃出。幸好，逃出的美洲豹在半小時後被抓住，過程中無人受傷。

另外，2019年也發生一頭公牛從林厝港的牧場逃脫。