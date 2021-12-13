李棟旭（左起）、車學渷、韓知㒚、魏嘏隽出席全球發布記者會。（愛奇藝提供）

男神李棟旭再度挑戰令人耳目一新的新角色。（愛奇藝提供）

愛奇藝原創韓劇《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》今舉辨全球記者發布會，演員李棟旭、魏嘏隽、韓知㒚與車學渷連袂出席。劇中李棟旭和魏嘏隽有精彩對手戲，強烈的兄弟情吸引全球觀眾高度關注，魏嘏雋表示戲裡兩人起初互看不順眼，但後半段展現極佳默契，李棟旭則是1句話闡述兩人關係：「就如大家所見（片花），把我們想成一體即可。」

今年迎來出道22周年的李棟旭，近年來勇於挑戰不同類型的作品，從熱門韓劇《鬼怪》陰間使者、《觸及真心》呆萌律師、《他人即地獄》變態牙醫到《九尾狐傳》深情山神等，這次則接演邪惡代表的市儈警察「柳秀悅」，因另1個人出現翻轉原本的生活，隨時處於崩潰和暴走的狀態。李棟旭謙稱劇本太好、武術指導很專業，自己不需多做什麼準備，針對角色導演也沒給限制，因此只要原汁原味呈現角色即可。

透過《經常請吃飯的漂亮姐姐》飾演孫藝珍弟弟一角受到關注的魏嘏隽，今年更因《魷魚遊戲》人氣飆升，日前還入選全球最性感男人第25名，在《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》詮釋正義的瘋子「K」，一出場就狂氣四射，戴著安全帽爆擊李棟旭，瘋癲又爆笑的嶄新魅力引發熱議。

魏嘏隽戲裡挑戰大量動作戲，印象最深刻就是在大熱天穿著全套騎士裝、戴著全罩安全帽拍武打戲，坦言和炎熱搏鬥真的很累，但一看到鏡頭又會活力充沛。另外，魏嘏隽也提及「K」的性格很搞笑，與自己安靜的個性非常不同，為了貼近角色選擇放下自我，平時也變得愛說話，讓身邊的人都忍不住嫌他：「你話很多耶。」《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》17日於愛奇藝上映。