家住桃園市中壢區一名7歲林姓女童，本月10日晚間8點半，獨自一人跑到頂樓，因不原因墜樓掉落到社區中庭，鄰居見狀緊急報警，送醫急救後宣告不治。警方調查，該女童媽媽當時帶著小狗外出，留下女童一人獨自在家，而他們家住12樓，陽台就有一處通往頂樓的安全門，女童疑似獨自沿著此處爬上頂樓玩耍而發生意外，家屬對此悲慟不已，對於死因並無意見。

警方報請桃園地檢署相驗，初步排除外力介入，但礙於現場無監視器，因此女童為何墜樓尚待調查釐清。