台東林管處在知本森林遊樂區辦理「知森物語－冬遊趣」活動，邀民眾走讀森林。（台東林管處提供）

台東林管處知本國家森林遊樂區於12月11、12日辦理「知森物語－冬遊趣」活動，結合了森林職人闖關活動、多元性的音樂展演、園區寫生和導覽、大地瑜珈、森林市集，讓民眾徜徉森林的氛圍中，逛市集、野餐、聽音樂，打開五感體驗，尋找走讀知本森林的趣味。

11日的開幕音樂會特別邀請北原山貓、發熱帶樂團熱力開場，2天活動安排了展現在地特色產業的多元「森林市集」，邀請來自台東各地46個含括了美食、工藝、文創與旅遊的各類達人現場設攤，在森林中吃喝玩樂一次滿足。

「多元演出」則是別出心裁安排二胡、三線、弦樂、吉他、歌唱及舞蹈等呼應自然生態的演出，邀請民眾在森林中聞樂起舞，現場民眾隨著旋律搖擺；跟著瑜珈老師在大自然中忘憂靜心，隨蟲鳴鳥叫恣意伸展身體、釋放壓力。

「森林畢卡索寫生活動」讓小朋友用彩筆自由創作，記錄對森林的印象，並於12月13日起舉辦作品網路人氣票選，讓獲獎者有機會獲得知本3家溫泉飯店提供的住宿／溫泉／餐券、知本國家森林遊樂區專屬紀念品等好禮。

兩天都共襄盛舉的民眾表示，這次主辦單位安排的活動內容豐富，從一早進來就能一路玩到閉園，搭配套票優惠更是能享受市集折扣與森林氛圍。在森林中找個喜歡的地方將野餐墊鋪開，吃著用環保餐具盛裝的在地料理，欣賞森林遊樂區的優美風景，真是人生一大享受。

林管處處長吳昌祐指出，本次活動營造園區成為一座兼具知性、感性與趣味的森林藝文育樂場域，希望大家在這兩天活動中能感受森林的療癒力。未來也將持續辦理活動，將「知森物語－冬遊趣」營造成為特色品牌。