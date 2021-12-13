晶片短缺問題延燒1年多，導致包括蘋果等電子消費產品、汽車廠商在供應鏈瓶頸下，難以達成出貨目標，如今惡耗再傳，晶片交期再度拉長，即將到來的聖誕節消費旺季，研究公司 Gartner 半導體分析師 Alan Priestley警告，的確已經造成衝擊。

據《CNBC》報導，從汽車、電動自行車到洗衣機，愈來愈多的產品半導體含量提高，但在疫情導致供應連瓶頸，讓晶片短缺問題持續延燒，一些過去很容易買到的商品已經不太可能容易買到，許多人已經習慣在Amazon Prime一鍵下單，然後在24小時內到貨，如今將等待2、3周時間。Alan Priestley指出，難度在與某些產品用的晶片不只1種，包括電源管理IC(PMIC)晶片等，導致晶片供不應求。

Alan Priestley也點名，晶片製造巨頭台積電、三星電子、英特爾等廠商，由於不把重點擺在成熟製程晶片，因為他們偏好製造先進製程晶片取得更好的利潤。調研機構 Forrester 副總裁兼研究主管 Glenn O’Donnell指出，電腦、智慧型手機、遊戲機等大量含有半導體的產品，例如微軟的Xbox Series S、SONY的PS5、Google的Pixel 6 Pro，可能是最受歡迎的聖誕節禮物，卻存在嚴重的供應鏈問題。

報導還指出，不僅供應鏈瓶頸出狀況，一般消費者還得跟機器人作戰，主要是某些人透過這些高需求產品牟取暴利，透過機器人去掃貨並高價賣出，有無數 PS5 和 Xbox Series S 遊戲機在eBay、Facebook Marketplace、Gumtree 和其他交易平台都出現過高價販售的狀況。

Alan Priestley認為，消費者應該在商品還有庫存時，趕快購買所需商品，不然可能要等待很久的時間才能入手。