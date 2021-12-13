寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）表示，台股年底有望挑戰「萬八」關卡，2022年有機會看到前無古人的20000點，然示警台股市值膨脹，股市風險提高，指數最後一波拉升會相當快速，建議投資人要控制資金水位，「更要跑快一點。」

谷月涵素有台灣先生美稱，是外資圈長青樹代表，每每對台股發表意見，都能火速吸引眼球，像是他日前曾提到泡沫終將在未來某時間點破滅，就引發市場正反兩極化討論。谷月涵13日出席北威論壇聚焦《通膨及升息的影響－誰受惠？誰受傷？》，發表對資本市場前景觀察。

谷月涵提到，此時一旦說台股有泡沫化味道，市場聽到就嚇一大跳，其實全球央行貨幣政策依然相當寬鬆，市場的流動性依舊十分充沛，加上因為疫情因素，民眾並不敢在外面大肆消費，因此，累積起來的資金轉進資本市場，帶動台股慢慢上升。

谷月涵依據歷史經驗，從2000年、2008年泡沫化程度來估算，台股指數高點可能是20000點，谷月涵當前最擔心的反而不是目前干擾市場的通膨變數，而是當經濟復甦時，民眾出門花錢，多餘的資金被吸收，考慮到股市市值、本益比都在歷史偏高水位，必然伴隨下跌風險，未來幾個月可能要小心一點。

基於台股2022年挑戰20000點角度，谷月涵建議，就算台股可望再衝高，「投資人要玩，最後這波不要玩太大。」他強調，股市投資風險持續提高，此時他不會阻止投資人積極投資，「畢竟如果叫你把股票賣掉，你會恨我一輩子。」但建議投資人投入資金減少一點、小心一點，苗頭不對要跑得快。

台股13日開高震盪後、尾盤下殺，指數高低點差逾150點，顯示高檔震盪風險與壓力確實不輕，呼應谷月涵提醒的風險觀點。

谷月涵認為，美國市場目前看來拉回風險比台股市場要高，例如2000年時，美股3月先下跌，台股約5月跟進，美股崩跌的危機端視各國央行政策反映，主要觀察後續利率拉升政策的程度。