雲林縣政府針對今年縣內地層下陷面積擴大，13日舉辦「雲林縣地層下陷防治推動會議」，邀水利署長賴建信等人與會，雲林縣去年地層下陷面積為103.8平方公里，今年因百年大旱一度擴大至502.7平方公里，必須設法因應，確保高鐵行車安全與國土安全。

「雲林縣地層下陷防治推動會議」由雲林縣長張麗善、賴建信、台大土木系教授李鴻源等人共同主持，探討地層下陷概況、水資源調度利用等相關議題，避免地層下陷影響民生、農耕、高鐵行車。

張麗善表示，2017年雲林地層下陷面積為398平方公里，2020年已改善剩103.8平方公里，今年因百年大旱，5月擴大到502.7平方公里，6月降雨後增加地下水補注量，9月下陷面積減至401.6平方公里，如何增加地下水補注量、減少抽用地下水？是未來的重要課題。

賴建信分析，今年遭遇大旱，造成許多水井的水位偏低，水利署已從西螺地區引入濁水溪河槽水進行補注，補注水量達592萬噸，同時持續加強監測全國825口地下水井。另外也會設法增加水覆蓋水域，加強地下水補注與防制揚塵效果。

賴建信說明，水利署將持續監控濁水溪沖積扇地下水位及地層下陷動態變化，並與科技部合作，進行地層下陷機制分析及量化各影響因子。針對高鐵雲林沿線4鄉鎮地區，建議檢討灌渠地表水使用情形，增設調蓄設施增供地表水。

李鴻源指出，雲林地層下陷問題，攸關高鐵行車安全，大家都很重視，依各種資料來分析，必須持續針對地下水開源節流，並配合各種相關政策加以管理，才能兼顧雲林用水與高鐵行車安全等問題。