昔日台中市北區新興里內新興停車場的總務倉庫，因閒置多年，經地方人士極力爭取、市府編列經費，日前將舊倉庫空間打造成銀髮族的文康教室，新興里長曹中萍說，甫落成啟用效果好，即吸引很多長輩前往聚會，可在文康教室裡做健康操、聽講座、唱歌，疫情逐漸趨緩，大家度過輕鬆快樂時光。

新興里長曹中萍表示，北區新興里人口達1600人，地狹人稠，以往里內長輩的休閒聚會，只能借用里內社區大廈的公共空間做為集會場所，現在文康教室終於活化啟用，學員們可以利用周一至周五的時段在文康教室上課、可唱歌，兼具樂齡學習、社交和休閒場地。

不少長輩開心地說，參加文康教室的課程可以交朋友、心情愉悅，自然幫助身體健康、延年益壽。因應銀髮族需求，明年度除了靜態的醫學講座課程，更希望新開的一些動態課程，讓長者有多元、創新的課程選擇。

民政局表示，北區新興里文康教室原址，為台中市停車管理處位於新興停車場內的總務倉庫，經過當地議員及里長的極力爭取與協調，停管處無償提供建物，加上民政局補助設備經費，將社區裏的閒置空間，活化再利用。

北區公所指出，新興里地形猶如一艘船形，主要幹道為精武路、太平路、三民路、一中街、公園路等，人口密集，卻缺少1處里民休閒互動場所，文康教室落成與鄰近精武圖書館與台灣體大中興堂串聯，形成文藝中心新聚落。