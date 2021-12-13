星二代歐陽娜娜以甜美外型和才女氣質走紅演藝圈，近年把演藝重心轉往大陸的歐陽娜娜，則在日前身穿一襲學院風套裝亮相，不過女星楊超越近日出席活動時，也恰巧身穿同一套學院風套裝，21歲歐陽娜娜和23歲楊超越不只同為新生代女星，就連穿搭也巧妙撞衫，不過雙姝把套裝穿得各有特色，也讓網友直呼太難選邊站了。

歐陽娜娜日前以一身灰色西裝、白襯衫並搭配黑色百褶裙，俏麗現身音樂節目表演，歐陽娜娜俏麗地把頭髮綁成低馬尾，而西裝外套的翻領設計，讓她率性又不失俏麗，不過恰巧的是，從選秀節目《創造101》出道的23歲女星楊超越，在日前也穿同一套套裝出席活動，不同的地方是，楊超越選擇放下一頭長髮，讓她整起人看起來更是美如洋娃娃。

歐陽娜娜把頭髮綁成低馬尾，舉手投足帥氣又有個性。（圖／取材自歐陽娜娜Nana工作室微博）

楊超越放下一頭長髮，讓她看起來美如洋娃娃。（圖／取材自楊超越工作室微博）

歐陽娜娜和楊超越不只同為新生代女星，就連穿搭也恰好撞衫，不過歐陽娜娜走的是酷帥風格，楊超越則是清甜、淑女風，兩人都穿出完全不同的風格，也讓網友直呼太難選了，歐陽娜娜和楊超越各有擁護者，紛紛留言：「歐陽娜娜吧，還是自帶一種氣質」、「歐陽娜娜略勝一籌」、「楊超越比較少女感」、「楊超越好看 她的臉是真的小」。