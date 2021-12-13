農曆春節還有1個半月，配合中央「7＋7＋7」入境檢疫方案，彰化縣政府率全國之先宣布，即日起至明年2月14日，免費提供返國入境者之同住家人每人2劑快篩，並有專人指導，加強防疫、避免破口。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣有大量台商、台幹與學子旅居海外，預估明年1月全縣返鄉人數將達4000人、為數眾多，為掌握入境者健康狀態，確保同住家人健康，將免費提供其同住家人、期間可能進入家戶停留的親友，每人2劑免費家用抗原快篩試劑，並有專人指導正確使用方式，確保防疫滴水不漏。

春節返鄉人潮爆量，為讓檢疫旅館、集中檢疫所能容納更多返國旅客，中央新增春節檢疫專案，縮短檢疫天數，已接種2劑新冠疫苗滿14天的入境者，只需自費入住防疫旅館或集中檢疫所7天，就可回家中居家檢疫7天、再接續7天的自主健康管理。

入境者需在入境第6天PCR檢測陰性，第10天公費快篩1次，檢疫期滿前1日（第13天）再次PCR檢測陰性，才能解除檢疫列管，接續自主健康管理7天；中央同時要求同住家人須在入境者居檢第10天、第14天自費快篩。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，估計返鄉單日入境人數高峰落在明年1月7日、1月14日；為免民眾自行買市售快篩試劑時，因試劑種類多樣，加上操作不正確，導致判讀結果產生差異，或同住家人不清楚最新規定而措手不及，衛生局透過防疫旅館掌握返國旅客名單，主動通知其同住者，免費提供2劑家用抗原快篩試劑，並在其領取時進行衛教說明，確保快篩結果的準確性。

葉彥伯說，目前已已準備1000多劑快篩試劑，民眾可持本人身分證與其他同住身分資料，前往8大生活圈家用快篩衛教諮詢站，或縣內各衛生所領取，返家後可以依照使用說明書自行檢測。