黃子佼配音的笑鐵壞的可愛，替電影增添不少笑料。（牽猴子提供）

吳姍儒配音的是聰明且英勇的玉兒公主。（牽猴子提供）

台灣漫畫家葉宏甲筆下經典作品「諸葛四郎」，耗時3年、斥資5千萬改編製作3D動畫電影《諸葛四郎─英雄的英雄》攻佔春節檔，今曝光最新幕後花絮，找來金獎主持人黃子佼、吳姍儒獻聲配音，以及三金得主盧廣仲加持替電影量身打造主題曲〈英雄〉，簡單的旋律搭配溫暖嗓音打動人心。

今日舉行媒體試片，監製葉佳龍先生哽咽表示：「很感動能夠讓我父親在片中抬頭挺胸地說出：『我是諸葛四郎的作者！』」紙風車劇團演員今也特別來到現場，並穿上四郎、真平和玉兒公主的服裝，與觀眾拍照互動。

電影配音導演王景平在設計挑選角色配音的過程，除了大部分皆由專業配音員獻聲演出，也加入兩大驚喜亮點，特別邀請黃子佼配音可愛又迷人的反派角色「笑鐵面」，以及吳姍儒配音甜美又帶點俠女氣息的「玉兒公主」。

黃子佼配音的笑鐵面雖然愛使壞，卻總是帶點傻勁，經驗豐富的他配音時駕輕就熟，甚至隨著劇情加入許多臨場反應，不只跩的迷人，且壞的可愛，替劇情增添不少笑料。首次參與配音工作的吳姍儒，挑戰的是聰明且英勇的玉兒公主，精準詮釋出公主多面相個性的她，受到配音導演王景平大力讚賞。兩人的配音成果令人驚艷，也替動畫加分不少，更為笑鐵面、玉兒公主成功圈粉。《諸葛四郎─英雄的英雄》明年1月28日上映。