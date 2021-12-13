挪威王室第2順位的英格麗‧亞歷山德拉公主(Ingrid Alexandra)現年17歲，她在星期六訪問空軍部隊時，乘上F-16戰機的後座飛行。這已成了挪威王室的傳統，她的父親也在18歲時乘坐過F-16，可說是王室成年禮。

挪威王室表示，英格麗公主在這趙飛行中，欣賞了挪威北部的高緯度景色，包括北極圈的羅佛敦群島(Lofoten)。

在F-16後座的英格麗公主。(圖/奧斯陸王室)

在飛行前，17歲的公主已完成體檢，之後挪威空軍仔細地向年輕公主解釋飛行過程的細節與需要注意的事項。

對於英格麗公主來說，這是她今年第2度訪問軍事基地；稍早在今年11月，她已參觀了雷納特種突擊隊的總部。

這場飛行算是英格麗公主追隨她父親的年輕經歷，現年48歲的挪威王儲哈康 (Crown Prince Haakon Magnus) 的腳步，哈康王儲在1991年，時年18歲時也乘坐過 F-16。

不過，這可能是王室成員最後一次搭乘戰機了，因為挪威空軍將要以F-35取代F-16，而F-35是沒有後座的。未來的王室乘員要是需要類似任務，只能選用教練機了。

挪威空軍有32架F-16，已找好後續買主，羅馬尼亞將購買這些退役戰機，其餘 12架將賣給美國民間航空假想敵部隊德拉肯國際公司(Draken International)。

英格麗是哈康王儲的長女，其下還有一個弟弟，斯維爾•馬格努斯王子(Sverre Magnus)。在挪威議會於1990 年通過了新的王室繼承法以後，確認男女王儲是平等的，於是英格麗公主很可能在未來接掌挪威王位，屆時將成為挪威歷史上繼15 世紀瑪格麗特女王之後，再次出現的女君主。