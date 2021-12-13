鬼打牆的松江南路捷運?｜五個恐怖台北大眾交通靈異鬧鬼案件

大台北地區人口眾多，大眾運輸工具發達，不過從公車到捷運到台鐵極高鐵，通通都有不少靈異的「都市傳說」。YouTuber「奇怪仙人掌」（OddCactus）就列出5個恐怖台北大眾交通靈異事件。

1.台北車站招牌

在台鐵工作過的員工都知道，北車招牌是台鐵運勢的象徵，一名退休員工俞秋苓表示，招牌只要有一個字沒亮，隔天剛好都會有事故發生，像是機械故障、有人掉下進軌道等，因此員工每天下班，會特別注意招牌，如果發現有字沒有亮，就會立刻通報。不過，該招牌已在2016年拆除，也讓這個傳說成為過去式。

2.新埔站女廁

2009年2月5日一名清潔人員到女廁打掃時，發現最後一間反鎖，敲門沒有人回應，通知站方協助開門後，赫然發現一名56歲婦人在內輕生。當局並沒有辦招魂儀式，之後工作人員就流傳，每天晚上過了12點，似乎都會聽到女廁傳來叩叩叩的敲門聲，打開門卻空無一人，調閱監視器也沒看到其他人。此外，還有清潔人員表示，在打掃時感覺門縫似乎有對眼睛在看她，或是被壓迫到喘不過氣。

3.鬼打牆的松江南京站

一名網友在PTT分享某天和朋友聚餐完，搭車要回家的經歷，他搭上捷運後離開，到了下一站卻看到對面等車的朋友，原以為自己搭錯車，下意識下了捷運，卻沒想到自己還在松江南京站。更恐怖的是，有不少網友也紛紛表示在松江南京站遇過類似的狀況。

4.不存在的高鐵女孩

2016年10月31日當天高鐵在左營站出軌，同天下午3點左右，行經台北到板橋時，有位法國籍司機表示，看到一個小女孩在隧道內跑來跑去，通報後相關人員趕到現場，卻找不到司機所說的小女孩。另外，高鐵隧道內有管制，理論上不可能有人進出，這也是高鐵第一次傳出詭異事件。

5.黑色260

260公車是連接台北市區和陽明山很重要的一條路線，傳說在午夜12點，這台公車會出現在仰德大道，但是車內沒開燈，乘客和司機都面無表情、死氣沉沉，就算路人招手也不會停下。還有人說這班其實每站都會停，就算沒有人也會，因為不是要給人搭的。

網友看完後，紛紛留言：「松江南京站那個女學生倒著走比較可怕XD」、「松江南京真的蠻多故事的……就是在自己搭車是，對面坐著裝扮是古代的人坐在我對面……然後就以同一個不自然的端正坐姿一直看著前面都沒動過半下。」、「黑色260是真的有這班車，但那是誤會：那班車是載員工下班的調度順風車，所以車上所有燈光都會關閉不載客，當然也更不會停車載客」、「新埔捷運站的廁所已經改建了喔！不要怕」。