盧秀燕強調，豐洲二期訴訟案，市府依法處理，訴諸法律途徑，以保障台中市民及市庫權益。（陳世宗攝）

為滿足台中產業發展用地所需，市府推動「豐洲科技工業園區二期」規畫，輔導未登記工廠與臨登工廠進駐產業園區。市議員徐瑄灃、王朝坤13日關心市府與台開公司終止契約的訴訟進度及地上用戶權益議題。市長盧秀燕說，市府依法處理訴諸法律途徑，以保障台中市民及市庫權益。

經發局指出，2012年市府與台開公司簽約，委託辦理豐洲二期開發事宜，但台開公司自去年下半年起以各式理由拖延履行契約約定義務，已構成開發契約之終約條件；為利豐洲二期後續開發推展，市府於今年10月終止與台開公司開發契約，並委請律師向法院提出終止契約訴訟。

徐瑄灃質詢說，豐洲二期地上物拆遷救濟自治條例預告時間僅7天，預告在網路與公報未同步，自治條例草案有效時間僅2年，草案內容民眾根本不知情？補償金在明年根本沒編預算，草案說明會還未召開，自行開發經費財源在何處？證實豐洲二期遙遙無期，繼續延宕空轉市府難辭其咎。

盧秀燕表示，豐洲二期訴訟案，市府依法處理，訴諸法律途徑，以保障台中市民及市庫權益。另針對地上用戶權益，因涉及縣市合併前後的法令問題，市府為此研議以專法處理，法令修訂需要一定期間，法的程序時間不能少，如果此法能夠順利獲得市議會通過，市府即可依法編列預算執行。

經發局指出，市府為加速豐二園區開發，針對因縣市合併致法令適用規定不同而衍生的補償差異，正辦理自治條例訂定作業，目前正進行草案公告，後續還會召開草案說明會及法制委員會審議，最後會送至市議會完成三讀，如順利完成程序，即可依新法規定辦理補償作業及編列相關預算。