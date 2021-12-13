今年股市漲翻天，ETF（指數股票型基金）也吸引前所未見的錢潮湧入，全球吸金首度突破1兆美元大關。

根據晨星（Morningstar）數據，今年到11月底止，全球ETF資金流入首度達到1兆美元的里程碑，超越2020全年的7357億美元。此波資金熱潮加上不斷攀升的股市，帶動全球ETF資產接近9.5兆美元，比起2018年底上翻逾一倍。

大多數資金皆流入追蹤由Vanguard集團、貝萊德(BlackRock)、道富（State Street）經營指數的低成本美國基金，這些業者囊括美國ETF資產的逾四分之三。分析師表示，股市節節上漲、標普500指數今年飆升接近三成、缺乏高殖利率的替代選擇，都是ETF大受投資人青睞的原因。

Vanguard ETF與指數產品管理部門負責人鮑爾斯（Rich Powers）表示，「過去有過股市動盪的前例，愈來愈多人想買進指數產品。」

分析師與產業高層指出，資產管理公司尋求主動式管理基金（actively managed funds），一些則尋求特定主題和尚未被挖掘的利基市場。例如基金業者VanEck在12月稍早推出鎖定食品產業的主動式ETF，今年3月Tuttle Capital Management甚至推出錯失恐懼（FOMO）ETF，主要鎖定受散戶歡迎的股票。

長久以來經營共同基金的資產管理公司，如今也看準投資人對主動式ETF的熱情而推出相關產品。據FactSet資料，今年在美推出的ETF數量達380檔，寫下新高，其中逾半為主動式管理ETF。

今年前20檔成長最快速的ETF囊括所有資金流入的近四成，並且以先鋒與貝萊德的產品居多，收取費率平均不到0.10個百分點。

此外FactSet的ETF研究部經理卡許納表示，股市多頭挹注許多ETF供應商，這使得2021年基金終止數量創八年來最低。