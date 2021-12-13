四大公投將在18日投票，親民黨主席宋楚瑜今天表示，親民黨態度是「一好三公道，食安最重要」，親民黨支持反萊豬公投案，其他三案無法以簡單的二選一來處理，交由民眾自己作決定。

重啟核四、反萊豬、三接遷離、公投綁大選的四大公投進入倒數5天，宋楚瑜今天在臉書發文表示，親民黨對於四項公投案的看法就是「一好三公道，食安最重要」，支持反對萊豬（含萊克多巴胺豬肉）進口確保食安健康，不反核能發電但無法支持核四重啟，環境保護重要但經濟發展不能偏廢，人民有公投權利但不應成政爭工具。

宋楚瑜指出，親民黨建議對反萊豬公投案投下同意票，至於其他三項公投案，皆無法以簡單二選一的方式來處理。因此親民黨針對其他三項公投案說出公道話，要不要投票或投同意還是不同意票，由民眾自己作決定。

宋楚瑜指出，維護食安確保國民健康是政府最基本的工作之一，即使在國際貿易上要付出相對應的代價，也絕不能以漠視人民健康與食品安全來換取國家經濟利益。親民黨認為應在反萊豬公投案中投下同意票。

針對重啟核四，宋楚瑜表示，若在替代能源尚未充足前就排除核電，對缺乏天然能源的台灣來說，是沒有建設性，且不負責任的主張。然而相較核一、二及核三廠，皆採統包建廠運轉，核四建廠像拼裝車似的組裝，施工品質難以確保，親民黨實難支持核四重啟公投案。

宋楚瑜指出，不在藻礁上動土確實有極高的正當性，期盼社會能在環境保護與經濟發展找平衡。強烈要求政府要以對環境傷害最小的方案來進行各項工程，但若高舉環保大旗，卻讓經濟發展停滯，不僅對國家整體發展帶來更大的傷害，對人民的需要也造成影響。

對於公投綁大選，宋楚瑜表示，經過2018年九合一選舉與10項公投案的經驗教訓，與其說是公投綁大選，不如說是「大選綁公投」。親民黨認為唯有讓公投回歸本質，不要成為政黨操弄的棋子，更不要成為動員兩極化對立的工具，如此才是真正人民當家做主的展現。