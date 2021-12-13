外交部邀駐台使節參訪嘉南企業，盼協助與全球連結。(圖/外交部提供)

外交部邀駐台使節參訪嘉南企業，盼協助與全球連結。(圖/外交部提供)

外交部政務次長田中光12日和13日邀請27個國家駐台使節及代表分別前往嘉義縣及台南市，參訪「一站式」製造業及服務業，期盼透過使節，協助居間媒合台灣優質製造及服務業的國際合作，加速台灣企業與亞太區域及全球的連結。

外交部昨天表示，此次辦理的「一站式解決方案」企業參訪活動，共邀請27個國家駐台使節及代表，參觀銅管樂器客製化研發設計、製造、維修、銷售及推廣的觀光工廠，以及整合太陽能及魚塭的「漁電共生」智慧型養殖場，到軍民航空器保養、修理及翻修（MRO）一站式服務機棚。

田中光也參訪中也鼓勵各國駐台使節藉此行見聞，協助居間媒合台灣優質製造及服務業的國際合作，加速台灣企業與亞太區域及全球的連結。相信台灣企業在「六大核心戰略產業」的推動下，整合綠電及智慧農業、航空產業的多元一站式服務，可及時為全球疫後經濟復甦注入動能，並發展成為未來國際產業合作的趨勢。

多位各國駐台使節也表示，此次參訪收穫良多，也切合雙邊合作的需要，希望外交部未來多多辦理類似活動，瞭解台灣產業的能量。

為了讓各國駐台使節更加深入瞭解當地加值型產業，嘉義縣長翁章梁及台南市長黃偉哲也應邀與使節代表見面交流，並介紹地方發展現況與投資機會。

外交部指出，參團的使節及代表此行也出席嘉義縣表演藝術中心「北迴曙光：2021總統府音樂會」，見證當地歌手、合唱團與銅管五重奏、交響樂團以精彩的交織唱奏表演，鼓勵各行各業在歷經整頓後，拾起重新出發的精神。