彭文正13日在美國加州以視訊告台北地院張詠慧法官求償200萬元，他說「論文不存在確認之訴」的不開庭不審理，對他造成的損失難以估計，但是如果他勝訴，願意只收取新台幣1450元的賠償，其他賠償金額捐給司法改革的社團。

彭文正希望大家永遠記得1450這個數字，每次想到這裡，就勉勵自己抗拒政治財團的干預，遠離升官發財的誘惑。

他說司法改革的第一哩路，就是要讓政治的黑手離開司法，還給認真專業的司法官配得的尊嚴。從此以後，司法人員不必再動輒得咎，不必揣摩上意，不需要逢迎拍馬，也不需要趨利避害，更不需要動不動接長官的關切電話，能抬頭挺胸地找回當年考上司法官時心中的那份悸動。

彭文正說，司法改革看似千絲萬縷，其實存乎一心，與其詛咒四週黑暗，何不燃亮一支蠟燭？今天此刻，在歷史時空中偶然相遇，讓我們用良知寫一頁擲地有聲的司法史，讓瞬間的公義成為永恆的典範！