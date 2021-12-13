2021世界羽聯BWF世界羽球錦標賽13日進入第2天賽程，中華隊兩組人馬出賽，首先登場的混雙組合李哲輝／許雅晴，可惜19比21、16比21飲恨蘇格蘭組合豪爾（Adam Hall）／麥佛森（Julie MacPherson），未能繼續前進。

李哲輝12日才在男雙與搭擋楊博軒21比4、21比12，短短24分鐘就收下勝利，13日混雙繼續上場，奈何發球上被對手幾次回發得分要到氣勢，首局先取得領先，但在該局中後段被對手超前而讓出；第2局李哲輝／許雅晴2比0有好的開始，不過沒能延續氣勢，被對手連得4分超前，雖然寶島組合努力追分，仍無緣扭轉戰局。

稍晚女單32強賽白馭珀也要出賽，世界排名第38的「小小白」迎戰世界第77緬甸選手德圖莎（Thet Htar Thuzar），是雙方生涯首次交手，賽程表定台北時間晚間7點開打，不過同一座比賽場地前面的賽事時間有延誤到，將更晚開始。