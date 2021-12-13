金控公司前11個月獲利亮眼，全體稅後淨利合計衝破5500億元，並再創同期新高，中小型銀行前11個月同樣好表現，其中安泰銀行累計稅前淨利23.88億元，創三年來同期新高，年成長二位數的12.94％，遠東商銀累計稅前淨利32.09億元、年成長0.72％，上海商銀累計營收352.08億元、年增1.45％。

安泰銀行前11個月延續今年以來的亮眼表現，月初股東臨時會並通與國票金控合併案，接下來依法向金管會主管機關提出申請，獲許可後並依相關法令規定，向證交所申請股票終止上市。安泰銀行表示，該行持續以追求放款為主的適度資產成長，創造整體營收成長，透過市場定位及資產負債管理明確，核心業務獲利表現穩健成長。

安泰銀行指出，該行業務策略將持續聚焦資金運用、風險管理、收益能力、數位發展及法令遵循五大面向，追求穩健的成長，未來若與國票金控合併，預料將發揮更高綜效。

遠東商銀前11個月累計稅前淨利轉為正成長，針對未來的營運展望，遠東商銀強調，將持續發揮中型銀行靈活機敏的優勢，尤其是新南向布局，架構更堅實的跨境金融平台，推進跨境融資與國際聯貸業務發展，定錨海外市場業務，同時也掌握回流台商客群，提供結構型加值融資金融方案，擴大利基商品的收益貢獻。

國銀模範生上海商銀前11個月營收仍維持今年來的成長步調，尤其積極提升數位金融競爭力、提高非利息收益、拓展國際金融等三大核心目標，即透過推動數位轉型，建置升級資訊新核心系統，建立策略性投資部位，並且深耕高資產財富管理，同時推展普惠金融，及擴大國際金融服務版圖。