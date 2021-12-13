23歲曾姓男子去年9月在五楊高架行駛，變換車道和27歲羅姓男子發生碰撞，卻未放置警告標誌，遭29歲劉姓男子追撞，造成羅男車內54歲羅父傷重不治，3駕駛都被桃園地檢署依過失致死罪嫌起訴，審酌曾、劉2人已與死者配偶達成和解，建請法院妥適量刑。

檢警調查，曾姓男子去年9月15日下午4時許，駕車行經國道一號五楊高架46.6公里處，原本行駛在中線車道，違規跨越雙白線切入左方高乘載車道，卻不慎擦撞到前方羅姓男子與父母共乘的轎車。

兩車碰撞後停在內線車道商討後續事宜，卻未依規定擺放警告標誌，後方劉姓男子行駛靠近，也疏於注意車前狀況，先追撞羅男車輛，羅男車再推撞曾男車，劉車強烈撞擊當場90度側翻，僅2輪著地橫跨馬路，另兩車也車身凹陷毀損，待著車上的羅男父親不堪強烈撞擊，肋骨多處骨折合併氣血胸，當場失去生命跡象，送醫仍宣告不治，羅男也受有挫傷、骨折等，劉男則全身多處挫傷。

桃檢認為，曾男和羅男意外發生後未擺放警告標示，也未將車輛移置路肩待援，劉男則未注意車前情況，3駕駛都有過失導致羅父意外死亡，偵結依過失致死罪嫌起訴3駕駛，審酌3人在警方抵達時自承為肇事者，符合自首減刑要件，另曾、劉2人已與死者妻子達成和解，建請法院妥適量刑。