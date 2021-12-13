桃園八德區藝文廣場，在體育局補助下，斥資2500萬元增設天幕，提供周邊里民大型遮陽避雨的活動空間。（蔡依珍攝）

桃園八德區藝文廣場，在體育局補助下，斥資2500萬元增設天幕，提供瑞發里和周邊里民大型遮陽避雨的活動空間，市長鄭文燦13日宣布啟用，是八德第5座，也是可容納千人的中大型天幕，讓民眾在烈陽或雨天時也能外出休閒活動，期許成為「開放的社區大客廳」。

鄭文燦說，天幕具有遮陽避雨的功能，在維持戶外空間的前提下，目前共興建近30個大型天幕，使用率普遍提高約6成，滿足球類競賽等各類活動的需求。

鄭文燦指出，八德瑞發社區具有多元族群的代表性，匯聚馬祖鄉親、軍眷等多樣化的族群，是推動多元族群文化共融的示範場域。瑞發社區也兼具社區營造，既有舊空軍宿舍、更寮腳埤塘等，已成為環境改造、空間活化的亮點，也孕育出社會企業「布藝young修惜站」，以回收丹寧布料再製為背包等多項產品，是桃園優質的社區型社會企業，更致力投入長照關懷據點照顧長者，推廣書法、雕塑、繪畫及手工藝等文創活動，增添文化氣息。

鄭文燦說，更寮腳地區的八德藝文廣場是地方居民不可或缺的活動空間，但戶外場地受限天氣及照明，使用率有限，因此在八德藝文廣場興建1100平方公尺的天幕，並改善1500平方公尺的中央廣場地坪、增加照明設備，完工後將成為社區舉辦市集、音樂會等活動的優質空間，增加當地活動的多元性。