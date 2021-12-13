旅美球星張育成12日進行線上的公益義賣競標活動，提供個人今年球季在大聯盟轟出9支全壘打的球棒，除了第7轟的球棒不進行義賣，8支球棒加上兩雙打擊手套、兩件實戰球衣共12項品項進行公益義賣，每項商品皆附有張育成親筆簽名認證，吸引球迷共襄盛舉，總共募得超過173萬台幣善款，將全數回饋公益。

張育成這場公益義賣競標整個直播過程吸引超過1.5萬人次觀看，本次在兩雙打擊手套以及兩件實戰球衣的部份，4項商品義賣金額共計19萬9300元，透過浪愛集食機構全數購買糧食捐贈給缺糧的園區機構，透過狗糧支持狗園能有生存下去的能力，祈願

能帶給浪孩一點溫暖。

在8支實戰球棒的部份，共募得153萬3000元，其中印地安人隊史的最後1支全壘打球棒，以45萬元得標是本次成交金額最高的品項，8支球棒義賣的所有金額，將全數捐贈給家扶基金會，總計12項商品共募得173萬2300元。

張育成感謝家扶在年少的幫忙與協助，每年返台都會鼓勵正在夢想路上前進的家扶孩子，希望可以透過本次的義賣，幫助更多努力家扶孩子，揮出屬於自己的一片天。第一次舉辦公益義賣的張育成表示，感謝球迷在線上踴躍的支持、一同做公益，並希望往後每年的表現可以越來越好，將這個義賣活動延續下去。