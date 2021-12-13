台北科技大學校長王錫福13日和桃園市長鄭文燦簽署合作意向書，宣布將進駐虎頭山創新園區，進行智慧駕駛、智慧製造、智慧醫材，以及5G物聯網應用等各項研究開發計畫。（蔡依珍攝）

台北科技大學13日和桃園市政府簽署合作意向書，宣布5組團隊將進駐虎頭山創新園區二期，進行智慧駕駛、智慧製造、智慧醫材、5G和物聯網應用等研究開發，市長鄭文燦讚是「如虎添翼」，期盼透過「強強相加」支援在地產業，放大虎頭山創新園區的創新能量。

鄭文燦說，虎頭山創新園區面積約5公頃，原為國軍桃園總醫院舊址，後來成為海巡署訓練中心，上任後協助在蘆竹海湖營區代建新訓練中心，原址規畫虎頭山創新園區，第一期發展車聯智駕及資安物聯領域，營運商也取得全國首張「可營運」自駕車試車牌，並進行自駕車、無人掃街車、無人搬運車等測試，第二期則是全國首個提供5G車路雲測試的自駕車園區，透過與在地各產業領域的垂直應用，在桃園逐步實現5G智慧城市的願景。

鄭文燦也提到，桃園是全國最大的產業聚落，有1.2萬家工廠，落腳桃園將是台北科大踏出台北外最佳的產學合作基地，且環境清幽，近山親水，想像力都會打開。

台北科大校長王錫福則表示，台北科大剛慶祝完110年校慶，百年來扮演台灣技職教育的領航學校，他讚虎頭山創新園區是全台首座結合自駕車與資安物聯網的驗證中心，透過雙方合作，整合工程、電資、機電等學院的研發能量及資源，進駐虎頭山創新園區，進行智慧駕駛、智慧製造、智慧醫材、5G及物聯網應用等各項研究開發計畫，笑言雖然校區在台北，但產學合作廠商最多集中在桃園，期盼以大桃園為基地，打造國際創新大城。