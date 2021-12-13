台中市2020年平均每天發生20.7件消費申訴、4.3件詐欺犯罪，案件數一年年攀升。市議員謝志忠等人13日質疑市府多年來宣導不力，並指台中市警察隊長自行用GPS路跑出「反詐騙」三字的路線，他建議市府各局處見賢思齊。市府強調，將透過各種管道進行反詐騙宣導。

謝志忠說，他多年來處理消費及詐騙案件超過百件，最多遭坑千萬，根據法制局統計民事消費申訴案件，台中市2019年6315件、2020年7588件、2021年至11／2為止就有7632件，兩年增加超過千件，刑事詐騙案今年至今有1565件；全台中市平均每天23件消費申訴、4.3件詐騙案，令人擔心。

謝志忠表示，為防止民眾被騙，他和一群熱心的豐原在地朋友，也邀請受害當現身說法拍攝微電影，就是希望透過宣傳的方式，防止下一個受害者；反觀如果市政府，僅停留在傳統發新聞稿，怎麼會有效果呢？也難怪詐騙與消費糾紛案件，居高不下持續攀升。

法制局說，該局定期發布消費警訊及新聞稿，利用各式宣傳工具提醒民眾免落入消費陷阱，主動函請信用卡發卡銀行及資融公司正視相關問題；另針對瘦身美容業者交易未告知消費者義務等，法制局已移請衛生局查處。

警察局指出，針對詐騙被害高風險族群進行「分層、分眾、分齡」宣導，主動接洽長者進行防詐桌遊活動；製作系列問候圖卡推播分享；另拍攝宣導短片「人生不是玩game」「防詐警示片」及「畢生心血 以愛相守」上傳臉書及電視牆託播，另與人氣直播主「水產教父－阿賢」網紅Youtuber合作，反詐騙宣導。