今天F1最終站阿布達比大獎賽中，荷蘭賽車手維斯塔潘(Max Verstappen)靠比賽末段撞車意外和大會爭議判決，驚奇拿下生涯首座總冠軍，擊敗7屆冠軍漢米爾頓(Lewis Hamilton)，讓後者所屬賓士車隊非常不滿，而此事也引來外界關注，漢米爾頓弟弟跟著發文炮轟，連歌手車迷林俊傑也喊冤。

漢米爾頓在最後被維斯塔潘超車失去總冠軍，由於這場比賽過程確實有爭議，引來不少漢米爾頓支持者不滿，弟弟尼可拉斯(Nicolas Hamilton)就在事後發文表達了憤怒心情，他PO了一張哥哥的照片並配文說：「真正的冠軍！」並怒斥FIA(國際汽車聯盟)無恥，認為冠軍應該由哥哥拿下。

他說：「FIA違反自己頒布的規則，你們簡直是恥辱。然而，儘管今天受到不公平對待，漢米爾頓一家還是在失敗中保持了風度，我的父親，就是幫助我們成長的那個人，向維斯塔潘和他的父親表示祝賀，人們可以隨心所欲說話，但我父親是用實際行動，證明所有懷疑和仇恨者是錯誤的！」

SuperTree dancing, chicken rice hunting: What stars in town for F1 got up to https://t.co/lCQdnwyI5V pic.twitter.com/X1tqhDMm3u — The Straits Times (@straits_times) September 16, 2017

而不只車隊、家人為漢米爾頓抱不平，知名新加坡華裔男歌手林俊傑也在網路上表達不滿，他說：「有一種勝利叫不光彩，有一種敗北叫冤枉。」而林俊傑之所以會那麼不滿是有原因的，他是F1的車迷，也和漢米爾頓有交情，2017年新加玻大獎賽他還前往賽場為漢米爾頓加油，看出他有多支持對方。