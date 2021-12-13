B-1B轟炸機突然延後退役，美國對印太戰略情勢評估有變

美國國會最近在2022財年的《國防授權法案》中要求美國空軍暫停退役B-1B槍騎兵（Lancer）超音速轟炸機，必須等到最新式的B-21突襲者（Raider）隱形轟炸機能取代其功能後才能重啟退役計劃。大陸專家分析稱，美國突然調整長程戰略武器部署規劃，顯然是在應對中國這種「高端對手」的軍事競爭有了不同的判斷，美國國會要求暫停退役戰略轟炸機，是印太地區防衛情勢一個重要的風向指標。

美媒《防務新聞》指出，今年以來美國空軍已經讓17架最老舊的B-1B退役，以減輕後勤維護工作的負擔。但是剛通過的2022財年《國防授權法案》突然政策大轉彎，要求美國空軍先暫停退役B-1B轟炸機，直到2023年9月底以前要保持目前45架的規模。

《環球時報》引述該報導指出，格魯曼公司 已開始建造5架B-21，預計將在20世紀20年代中期開始投入使用。在此之前，美國空軍將不能讓B-1B退役或是減少駕駛與維護人員。新財年的“國防授權法案”還將阻止美空軍削減駕駛或維護B-1B的人員。

大陸軍事專家張學峰表示，戰略轟炸機是美國進行大國競爭，對付「高端對手」的重要資產。這次國會要求暫停退役B-1B是一個重要的風向標。

張學峰分析稱，美國國會叫停B-1B的退役，說明新財年為其空軍轟炸機部隊安排了足夠經費。戰略轟炸機集合打擊力、機動性、航程和經濟性等重要性能，是美國進行大國競爭的重要軍事資產。美國米切爾研究院報告曾指出，B-2轟炸機對地遠程打擊能力，超出柏克級驅逐艦43%。而1架裝備遠端反艦導彈的B-1B轟炸機，其攻擊能力相當於一艘驅逐艦或一艘潛艇的齊射，2架B-1B轟炸機可以實施與整個航母艦載機聯隊規模相當的齊射，火力投射能力非常強大。

在航程上，B-1B轟炸機從美國本土起飛後，可以在13小時內打擊西太平洋海上目標，部署在夏威夷的轟炸機則能在不到9小時內打擊西太平洋目標，而且只需過一次空中加油。如果是部署在澳大利亞，更能在6小時內到達西太平洋，而且不需要空中加油。加超音速的B-1B速度快，打擊後能在數小時內返回基地重新裝填，並再次出動執行任務。

專家指出，超音速轟炸機具備快速的再次打擊能力，相比之下，消耗完彈藥的潛艇或水面艦艇，將花費更長時間返回基地進行彈藥補給再返回作戰區域。即使美國海軍找到一種方式實現在戰區內裝填，不用返回港口，陸基轟炸機每週的齊射數量，仍將大大超過水面艦艇和潛艇的發射數量。