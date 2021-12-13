年末的節慶氣氛濃厚，帶動買氣繼續增長，PChome 24h購物也看準機會，即日起至明年1月3日撞出「年末接力趴」全站下殺31折起優惠，更祭出多檔加碼活動，還有針對耶誕即將來臨，消費者的送禮需求也大幅增加，因此也特別推出了一系列人氣禮物的下殺優惠。

PChome 24h購物觀察到，最近全站「聖誕禮盒」熱搜量較上周飆高5倍、成長幅度驚人，特別像美妝保養類更是備受矚目，當中「居家美型單品」如保養香氛、擴香儀、護手霜等系列商品買氣熱絡，尤以歐舒丹耶誕禮盒銷量更是達50%的年成長，因此站上也特別獨家帶來歐舒丹的禮盒優惠，以及15日起的全館79折、滿額加碼送P幣活動。另外更推薦了多款送禮自用都一樣適合的人氣夯品下殺，還有26日前下單任天堂指定商品，即享「PChome限定瑪莉歐聖誕禮物箱」配送到你家，樂高全館消費滿額抽萬元豪禮，滿額再加贈限量滑雪聖誕老人，16日到明年1月4日下單指定美妝滿1212元即可登記抽Dyson直捲髮造型器，20日到26日限時7天PORTER精選商品7折起、滿5000元現折500元。

PChome 24h購物的Hermes愛馬仕瑰麗唇膏，26日前特價1490元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物也在26日前推出單筆消費滿2022元，登記即可抽LA MER海洋拉娜濃縮精華高滲透直導膜，1月3日前單筆消費滿888元登記抽1萬6888P幣，還有12月攜手36大銀行最高回饋1萬2121元、刷花旗PChome聯名卡享最高37%回饋、新戶享11%回饋無上限，十大行動支付單筆消費滿萬元加贈500現金積點，Pi拍錢包綁定Pi卡筆筆回饋5%無上限。

PChome 24h購物的好玻GOODGLAS耶誕樹雙層玻璃杯，31日前特價590元。（PChome 24h購物提供）