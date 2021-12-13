《機智校園生活》首映會佈置成結婚典禮，幫劇中沒結成婚的宥勝、周曉涵舉行婚禮。（TVBS提供）

《機智校園生活》首映會佈置成結婚典禮，幫劇中沒結成婚的宥勝、周曉涵舉行婚禮。（TVBS提供）

《機智校園生活》首映會佈置成結婚典禮，幫劇中沒結成婚的宥勝、周曉涵舉行婚禮，其他演員都成了伴郎、伴娘及證婚人。（TVBS提供）

曾莞婷與JR紀言愷扮演伴郎伴娘。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》將於15日開播，13日首映會特地佈置成結婚典禮，要幫劇中沒結成婚的男女主角宥勝、周曉涵舉行婚禮。宥勝劇中飾演婚禮當天落跑的懦弱渣男，聽到周曉涵、曾莞婷、楊晴與張艾亞（愛雅）等女生分享現實中遇到渣男的慘痛經歷，宥勝悠悠地說：「妳們講的故事我超級能體會，我太太婚前就有一段8年的感情也是跟莞婷遇到一模一樣的渣，導致她處理方式很極端，變得不相信男生、後來跟女生交往，她不再相信愛，連我跟她告白，她也不相信！」

宥勝的老婆慈惠婚前擔任他執行經紀人6年，他說一起工作的6年中，眼看著她如何被渣男傷害、一直原諒，「她的渣男前男友也跟莞婷的前男友一樣都人在國外，每次都是她飛去，去了也發現一模一樣的劈腿事件。所以妳們剛講我就覺得頭皮發麻」。因為被傷太重，慈惠後來不相信男人，對愛失去信心、也沒了自信，「她把自己變成鋼鐵人，拚命工作、麻痺自己，整個人像殭屍一樣。我跟她告白她也不相信，我只能用行動證明，花很多時間，但你怎麼講都沒有用，要遇到事件，一次又一次證明，不管發生什麼，我一直都還在她身邊，一點一點讓她相信。」

被問老婆當時花多久走出來、重新相信愛？宥勝覺得是孩子出生之後療癒了老婆很多，讓她慢慢再度相信愛，「她原本已經不相信有真正的愛，但因為孩子的愛是沒有求回報、是天生的，再加上我的行為，才讓她重新相信愛。是老天爺給一些事情，讓她感受到真正相信愛的滿足感」。

爆出老婆感情史，有先報備過嗎？他坦言自己有想了一下，主要是因為聽到曾莞婷講的渣男幾乎跟慈惠遇到的一模一樣，加上其他女生也都遇過渣男，他不想要大家的結論是男生都很不好，覺得不用對男生這麼絕望，「也許我太太遇過渣男，但她最後還是遇到一個好的男生，還是有機會的。過程中就是你要看如何處理感情，在下一個值得把握的人出現時，就有不一樣的做法」。

他說，現在已開始擔心自己6歲的女兒蕾蕾未來也會遇到感情問題，「我已經有一些預備方式！我還是會全部讓她『催下去』，當下想怎樣就讓她怎樣，會幫她踩底線，但如果這是妳堅持想要的，那就是妳的命，我也要接受。女兒也得用自己的方式先經歷感情，我會站在支持她的決定的那一邊，只是不能讓她回不了頭。能勸就勸，不能就支持她！」

周曉涵說她「小時候」遇過渣男，兩人交往一陣子後，有一天一起去吃早餐，對方說「我要跟妳講一件事，我要跟別人結婚了！」她一開始還以為對方開玩笑，但他說「我初戀想跟我結婚、生孩子！」因為這男生一直想要結婚，但她當時才20多歲還不想，被傷很重的她，那一陣子都不出門、也不敢喝酒，「一喝反而會想到這件事、會爆哭失控」，事隔多年才走出來情傷，因為即使對方後來真的結婚，她還是很喜歡他、忘不掉，有時還會故意去看他的婚紗照刺激、提醒自己不要再想他、想讓自己死心。

曾莞婷年輕時也遇過渣男，因為是異國戀情，當時她很珍惜相處的時光，總為了對方放下自己的工作，飛去國外陪伴，「而且都是只有我在飛，有一次飛去，無意間發現他的抽屜多了一支沒看過的手機，好奇默默打開，看到他跟人家講說『寶貝我現在在哪裡工作，等等再回訊息給妳』，才知道原來他還有另外一個對象。」她說當時原本要分手，但對方有如馬景濤上身，上演瓊瑤式下跪，還自呼巴掌，解釋那女生是因與家族事業有合作，對他事業上是有幫助的，「當時太年輕了，女生真的會心軟原諒。但後來又重蹈覆徹，陸續發現還有三、四個不同對象，總之他的人生很精彩，所以我決定放棄。」她自嘲外表看似狠角色，但以前的她很容易心軟，只要對方稍微表示道歉，出現祈求的弱勢姿態，她就會原諒，「如果是現在哪有可能？一次都不允許！」

愛雅（張艾亞）說，自己屬於後知後覺型，「等我發現時都已經分手了！原來當時那些不對勁的事好像是劈腿，但已經分手也無法再追溯，否則也是像在挖自己傷口。小時候會一直等待對方回頭、再給他一次機會，告訴自己應該不是劈腿吧。查手機都是很可怕的事，會看到不想看到的，我曾經打開抽屜看到三支手機，就自己再關上，覺得算了不要問，事隔很久才知道就是劈腿徵兆，原來當時他還有跟別人在一起。現在碰到一點點端倪、覺得不對就快跑！」

楊晴劇中飾演周曉涵閨蜜兼愛情軍師，但她笑說，現實中的自己比較需要一個軍師，「我需要我自己飾演的角色來幫助我！」因為以前的她抓到交往對象跟人搞曖昧也都會因為愛而選擇原諒，覺得再給一次機會，「我通常惠分手，就是因為不愛了！」

今天的首映會以婚禮方式進行，伴郎伴娘由劇中要角JR紀言愷、曾莞婷、楊晴及愛雅擔任，證婚人則是飾演校長的董至成，劇中學生群包含岳軒、林輝瑝、黃柏峰、王新凱、劉敬、鄭豐毅、陳彥廷、鄭芯恩、馮容潔、孔令元、王禹舒、酒令-李星鏴等眾演員也出席擔任小伴郎、小伴娘。周曉涵身穿白紗現身，但她說自己拍這部戲有魔咒，一穿婚紗一定有寒流，那場穿婚紗找新郎的淋雨戲，就是因為天候因素共拍了5、6天才拍完，尤其淋雨當天還只有13度，她還要光腳跑遍大街小巷，所以在首映會上的婚禮她故意說「我不願意」，宥勝也笑說「追個100集再追回來啦！」