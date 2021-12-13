店外雖僅擺放一個小小招牌，寫著「黑白切」，但每逢開店時間，店內幾張桌椅依然滿座。（張毓翎攝）

該麵店的老闆娘劉太太，是店裡掌管味道的靈魂人物。（張毓翎攝）

台南市柳營分駐所對面有一間外觀不起眼的麵店，即使一個禮拜只營業4天，永遠有滿滿的客人，提到它吸引人的地方，不少在地人說，其分量十足，味道也相當不錯，再者是價格很實惠，1碗什錦湯麵裡有肉和蝦仁，只要55元銅板價，似乎從未漲價過。店家笑說，在鄉下地方賣太貴，不好做生意，大家吃得歡喜最重要。

柳營這間麵店位在柳營路一段上、正對柳營分駐所，只有周一、周五及假日營業，店外雖僅擺放一個小小招牌，寫著「黑白切」，但每逢開店時間，店內幾張桌椅依然滿座，有老顧客說，這間麵店有一陣子連續休息半個月，後來開業後，來客數絲毫不減，其中該店的什錦麵類，更是不少在地人推薦的私房美味。

該麵店的老闆娘劉太太，從食材採購到處裡的工序，都通通由她一手包辦、毫不馬虎，是店裡掌管味道的靈魂人物。現年65歲的她，從小在基隆長大，家裡以前也是做吃的，劉太太說，國小一畢業後，便跟著父母到基隆廟口夜市擺攤，賣麵賣到凌晨12點。

她說，自嫁到台南後，有次先生的朋友來家裡作客，吃完她煮的麵，直呼「擁有這種好手藝，不開店太可惜了」，後來她決定在住家旁開店，至今已經經營10多年了，每項食材都是自己進貨和處理，像是她利用每周二、三、四公休時，特別到嘉義東石魚市場買海鮮食材。

萬物齊漲，近期許多小吃店掀起漲價潮，不過他們店只有皮蛋豆腐上漲。劉太太說，過去即使香菜、青蔥等食材上漲，她也不會減少使用，現在各種食材都漲，但店開在鄉下地方，實在不敢漲，增加的成本都自己吸收，大家吃得歡喜最重要。