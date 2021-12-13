洪麗娜（右）強調收到彰化地院判決書後會再提上訴，不容鎮廟淪為家廟遭特定人把持。（資料照）

田中乾德宮媽祖最早來自天后宮分支，遷建至田中鎮員集路現址多年，香火鼎盛。（資料照，謝瓊雲攝）

主祀媽祖的田中鎮乾德宫，管委會鬧雙包風波餘波盪漾，田中鎮長洪麗娜以該廟是鎮廟為由兼任主委，卻遭監察院彈劾，後經懲戒法院判決不必受懲戒，讓洪麗娜公開表示感謝媽祖主持公道；不過洪麗娜提告現任管委會管理權不存在之訴，遭彰化地院審理後駁回，她強調不會放棄，還會再提上訴。

田中鎮乾德宮土地私有、產權複雜等問題，自1950年以後，均由歷任鎮長依據公所暫行管理章程擔任宮廟主委、管理人；但彰化縣議員鄭俊雄在擔任第15屆、16屆鎮長將任滿前夕，2014年底主動招募信徒，經信徒大會決議籌組乾德宮管理委員會。

新的管委會成員選舉蔡明煌擔任管委會主委，過去鎮長兼任主委、管理人的慣例宣告無效，也導致信徒分裂為兩派，自此主委鬧雙胞多年，繼任的前鎮長謝文賢、現任洪麗娜，均與鄭俊雄、蔡明煌等人槓上。

洪麗娜上任後仍自認為乾德宮主委，違反《公務員服務法》規定未經許可不得兼職，因而遭監委彈劾，懲戒法院參審員評議審理期間，審酌洪麗娜已卸任，且未從事與私利有關情勢，無損政府信譽，去年10月中判決不必受懲戒，成為全國公務員該類彈劾案件中首例。

不過，洪麗娜認為乾德宮是鎮廟，不能淪為家廟，因此日前向彰化地院提出確認錢德宮現任管委會等46名管理委員，管理權不存在之訴，但彰化地院以其主張無根據，駁回告訴。

判決書指，乾德宮為私人宮廟，田中鎮公所僅有行政監督輔導之公法關係，經內政部、彰化縣政府函釋，均明文表示鄉鎮市長不得兼任寺廟負責人；因此鄭俊雄卸任前收到函文，據此協助籌組管委會、制定章程，乃於法有據，洪麗娜的主張實屬無據，予以駁回。對此，洪麗娜強調，收到判決後，一定會再提出上訴，不容鎮廟淪為家廟遭特定人把持。