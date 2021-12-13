網路媒體13日發布後蔡英文時期的台灣十大政治領袖顯示，新北市長侯友宜在全國性32位政治人物中被看好度第一，近期在四大公投全台跑透透的副總統賴清德名列第二，也是泛綠第一，國民黨立委蔣萬安擠進第5名，其實力不容小覷。對此，蔣萬安受訪則表示，不管在哪個崗位，「我就是扮演好自己的角色」，和人民站在一起。

《東森新媒體ETtoday》針對全台目前最有知名度及影響力的32位政治人物進行民調，結果顯示，新北市長侯友宜被看好程度第一，高達76.1%的民眾認為他最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；副總統賴清德則排第二，看好度64.9%；台北市長柯文哲排第三，看好度61.2%。

而第四到第十名分別為：郭台銘排第四，看好度57.7%；國民黨立委蔣萬安排第五，看好度55.7%；桃園市長鄭文燦，看好度55.0%；高雄市長陳其邁，看好度49.6%；台中市長盧秀燕，看好度47.1%；國民黨主席朱立倫，看好度43.3%；衛生福利部長陳時中，看好度41.1%。

和前一次調查結果相比，蔣萬安從第七上升至第五；鄭文燦及陳其邁則下滑兩名；盧秀燕從第九名上升到第八名；朱立倫下滑一名至第九名，陳時中則維持在第十名。

對於這項民調，據《ETtoday新聞雲》報導，蔣萬安今下午於立院受訪表示，不管在哪個崗位，「我就是扮演好自己的角色」，和人民站在一起。