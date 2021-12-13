宜蘭縣吳姓男子今天（13日）下午駕車行經宜蘭市環市東路時，忽然失控自撞分隔島，還撞歪分隔島的燈桿，小客車車頭變形嚴重，吳男受困車內，宜蘭縣消防局派員救出吳男後送往醫院救治，車禍原因由警方調查中。
今天下午4時41分，吳姓男子駕車自撞分隔島與燈桿後，因車體變形，導致他受困車內，車輛無冒煙、起火，車內僅吳男一人，宜蘭縣消防局派遣宜蘭、壯圍分隊前往搶救，經破壞車體後順利救出吳男。
吳男意識勉強清楚，但右大腿骨折、變形，臉部肢體等處受有擦挫傷，已送往陽明交通大學附設醫院救治。
宜蘭縣吳姓男子今天（13日）下午駕車行經宜蘭市環市東路時，忽然失控自撞分隔島，還撞歪分隔島的燈桿，小客車車頭變形嚴重，吳男受困車內，宜蘭縣消防局派員救出吳男後送往醫院救治，車禍原因由警方調查中。
今天下午4時41分，吳姓男子駕車自撞分隔島與燈桿後，因車體變形，導致他受困車內，車輛無冒煙、起火，車內僅吳男一人，宜蘭縣消防局派遣宜蘭、壯圍分隊前往搶救，經破壞車體後順利救出吳男。
吳男意識勉強清楚，但右大腿骨折、變形，臉部肢體等處受有擦挫傷，已送往陽明交通大學附設醫院救治。
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