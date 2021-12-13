煮湯的時候到底該不該加蓋子？每個人習慣不同，有內行人透露，其實有沒有加蓋，煮出來真的有差，最大的不同點在於滾熟的速度，以及湯的清澈度；此外，若不想讓肉質變柴，上蓋的時間點也很重要。

一名網友近日在臉書社團《家常菜》發文詢問，「大家煮湯會加蓋嗎？加蓋跟沒加蓋是否會有什麼不同？」貼文一出立刻引起一陣熱烈討論，有網友表示，有加蓋比較快滾、也比較省瓦斯，但缺點就是湯比較容易溢出來，要在旁邊看著；不加蓋的話比較費瓦斯，但湯汁會變少。

除了滾的速度不同之外，加不加蓋，煮出來的湯，濃度、味道也會有差，網友指出，不加蓋時，煮出來的湯比較清澈，但因水份流失比較多，所以反而味道會濃縮；加蓋時煮出來的湯則比較濃濁，加蓋燜煮也會加快食物軟爛的速度。

有達人分析，加不加蓋，可以看煮哪一種湯而定，若想讓湯或米酒揮發，就不要加蓋，若想要將食材燜煮到軟爛就加蓋，如果怕湯變太濁，加蓋時可以留一點縫隙，再調到小火，煮起來湯就不會那麼濁。

內行人透露，像是雞肉、排骨這類比較需要長時間燉煮的食材，必須加上蓋子燜燒，如果怕煮的過程中肉質變柴，可以先用大火水滾煮5至10分鐘後再上蓋，並關小火燜煮，這樣煮出來的肉就會軟嫩不柴；還有網友建議，將肉川燙過後拿去電鍋蒸，溫度容易保持、也不怕燒乾，不但省瓦斯又不用顧火，也很方便。