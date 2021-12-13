倫敦銀行同業拆款利率（Libor）今年底退場，銀行業與主管機關正嚴陣以待，防止金融市場因Libor退場出現混亂。

Libor今年底將退場，此一利率是包括房貸、學貸、企業融資到信用卡貸款等各項利率的參考基準，據估2021年初以Libor為依據的資產規模達265兆美元。

自爆發銀行業被逮到試圖聯手操縱的醜聞十年後，Libor將正式走入歷史，這也是自1999 年歐元問世以來，金融市場出現的最大變動。

因應Libor退場在即，銀行業主管將其視為千禧蟲危機（Y2K）作準備。根據顧問業者奧緯（Oliver Wyman）的估算，銀行業總共已投入約100億美元準備Libor的退場。

雖說千禧蟲危機並未如預期釀成重大災情，但主管機關與業者絲毫不敢大意，都忙著進行系統測試。

英國金融行為監管局（FCA）市場主管雷特（Edwin Schooling Latter）指出，「耶誕與新年假期期間我會進辦公室坐鎮，我知道還有很多人會跟我一樣，以防萬一。」

許多參考Libor的衍生性金融商品市場已經成功轉換至新基準，不過監管機關仍警告，部分貸款市場可能會出現狀況，特別是如果借款人未收到轉換的警告，而基準轉換的影響可能要到1月下旬才能完全反應出來。

Libor於1969年的倫敦聯貸市場誕生，當時是為伊朗國王的一筆8000萬美元銀行聯貸定價。

在爆發操縱醜聞後，Libor逐漸由包括美國聯準會（Fed）、英國央行和歐洲央行在內各國央行設定的利率所取代。

Fed指出，其取代Libor的擔保隔夜融資利率（Sofr）是依據約1兆美元的日常交易所訂定，讓操縱難度大增。

Fed籌組取代Libor的替代參考利率委員會主委威普（Thomas Wipf）指出，「Libor的退場跟千禧蟲危機一樣複雜，我認為需要大量的預先規畫與準備，寧可準備過頭也不要不足。」