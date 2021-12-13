趁著耶誕節送上暖心禮物給重要的人，像OSIM暖摩枕自推出以來就深受消費者歡迎，需今年冬天就再與迪士尼合作推出愛心暖摩枕，攜手米奇米妮經典情侶角色，推出3款造型限量款暖摩枕，以深層按摩力道與加熱功能，搭配米奇米妮心心相印造型，在家也能溫暖過耶誕，現享特價3680元，更特別推出「OSIM成雙成對價」，凡購買兩入愛心暖摩枕，即可現省2840元，享6520元優惠價，而在指定百貨更特別打造了「米奇許願池」活動，打卡就送限量米奇聯名小禮物。