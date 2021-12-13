1218公投在即，親民黨今表態「一好三公道」，支持反對萊豬進口確保國人食安健康，不反核能發電但無法支持核四重啟，環境保護重要但經濟發展不能偏廢，人民有公投權利但不應成政爭工具。

親民黨表示，本來公投是人民自由表達個人意見的權利，而且是經由秘密投票方式表達對某一公眾議題的態度，政黨可以公開宣示其立場，分析陳述利害，但政黨不應威脅利誘，強迫人民接受其觀點，甚至變成政治鬥爭的工具。

親民黨指出，社會的進步不是一蹴可幾，複雜的環保專業問題更不是用簡單的「贊成」VS.「反對」兩極化選項可以解決。這就是為什麼我們需要一個有擔當、有效能的政府來為人民做妥善的舉措，在權衡利害中，找出兩難問題裡人民「雖不滿意但可接受」妥協而妥適的方案。

親民黨強調「一好三公道，食安最重要」，就是建議大家對「反萊豬公投」，在12月18日可投下同意票，至於其他三項公投案，親民黨認為皆無法以簡單「二選一」的方式來處理。因此，我們針對這三項公投案說出我們的公道話，要不要投票或投同意還是不同意票，則由鄉親自己最後作決定。