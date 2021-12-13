對中榮院長陳適安送盆花到林母告別式、以及林秉樞到台中榮總接種特權疫苗爭議，台中榮總發表兩點聲明。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

林秉樞遭爆打特權疫苗，10月5日在台中榮總打第二劑莫德納疫苗，對此，台中榮總回應一切符合衛福部規定；經台中市衛生局透過系統查詢，林秉樞第二劑註記碼為C12即其他類，就是非當期開放接種年齡、身份者，據悉林秉樞是出具10月20日出國機票，以近期出國為由接種到莫德納殘劑，此舉是否有特殊人脈指點，很難查證。

林秉樞10月5日專程到台中榮總打莫德納第二劑，但當期台中市進行的是65歲長者莫德納第二劑接種，43歲的林秉樞並未符合資格，被質疑是透過特殊人脈打到。

台中市衛生局表示，疫苗接種NIIS系統需身分證、出生年月日等資訊才能查詢，在經個人資料查詢比對後，證實林秉樞確實在10月5日在台中榮總接種莫德納第二劑，接種後註記為代碼C12其他類，也就是不符合接種資格、接種「殘劑」。

據了解林當時出具10月20日出國機票，成功排打到殘劑，中央流行疫情指揮中心對於緊急出國者規範只要出具出國機票，無期限規範，就能向醫療院所排打殘劑，林10月5日接種、持10月20日的機票，出境時剛好接種滿2周，是比較有機會擠掉其他排殘劑者獲得優先接種權，但會不會故意買機票，接種完再退掉機票，接種的醫療院所不可得知；此舉顯有高人指點，才讓他得以順利鑽漏接種。