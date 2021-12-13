繼輝瑞上周宣稱新冠肺炎疫苗加強劑能增加對抗Omicron變種病毒的抗體數量後，以色列Sheba醫療中心最新研究也發現，接種輝瑞、BioNTech（BNT）疫苗加強劑更能預防感染Omicron，即便感染也不至於造成重症或住院。

Sheba醫療中心與以色列衛生部合作的最新研究，是由20名在1個月前接種輝瑞加強劑的Sheba員工擔任實驗組，另由20名在5到6個月前完成兩劑疫苗接種但未接種加強劑的Sheba員工擔任對照組，結果發現接種加強劑者體內抗體更能有效中和Omicron變種病毒。

Sheba醫療中心傳染病流行病學研究主管雷吉夫尤柴（Gili Regev-Yochay）表示，雖然接種輝瑞加強劑後對Omicron的抵抗力低於Delta及其他變種病毒，但即便感染Omicron也不至於發展成重症或住院。

他表示完成兩劑疫苗接種後5到6個月若沒接種加強劑，將無法對Omicron變種病毒產生任何中和作用。他呼籲：「假設第二劑接種完至今已過5個月還未接種加強劑的話，請快去接種加強劑。」