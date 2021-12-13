華新麗華為償還銀行貸款、減輕利息負擔，13日董事會通過辦理現金增資3億股，總計發行30萬張股票。

國際銅及鎳價上漲，推升華新11月合併營收146.12億元，年增53.53％；前11月合併營收高達1386.44億元，年成長37.65％，創近三年同期新高。

華新表示，華新董事會基於強化財務結構、償還銀行貸款、減輕利息負擔，決定發行30萬張、總計3億股現金增資案，增資發行股份總數八成由原股東按持股比例認購。保留增資發行股份總數一成由員工認購、另外一成股份則對外公開承銷。

華新指稱，華新這次辦理現金增資計畫、發行程序及相關事項，包括但不限於議定發行價格、實際發行股數、發行條件、募集金額、資金運用計畫、預定進度及預計可能產生效益、增資認股基準日、增資基準日、簽署並交付一切有關本次現金增資之相關契約及文件及其他相關事項，擬請授權董事長或其指定之人全權處理。

華新指出，未來如遇法令變更、依主管機關指示、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀環境變更，有修正之必要時，也會授權董事長或董事長指定的人，全權處理。