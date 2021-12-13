才在11日主場開幕戰公開的新竹街口攻城獅年度形象片，卻因為被球迷批評涉嫌抄襲，攻城獅13日宣布緊急下架處理，未來也不會公開播放，在主場介紹球員進場之前的球隊形象片，將利用剩餘兩周的客場作戰期間，另行製作全新版本播放，攻城獅下次主場賽事將於耶誕節出戰台北富邦勇士。

新竹攻城獅今天發布公告內容如下，「經內部團隊商討，雖形象片口白與故事內容為團隊創作時的原創發想，但影片內分鏡雷同之處已超越致敬的程度，攻城獅年度形象片將自即刻起全面下架，未來也不會再公開播映。對於未在上架時註明致敬而造成大眾誤解為純原創作品，球團在此誠摯地向球迷道歉。

本次形象片製作流程中內部審查的疏失，攻城獅團隊責無旁貸，我們將深刻檢討並引以為鑑，未來在使用影片與圖像時將會更嚴格且更謹慎，全力避免類似問題再度發生，再次向大家表達誠摯的歉意，感謝所有台灣籃球迷近期的指教與建議。」